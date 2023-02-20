Cameron Dunbar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron Dunbar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cameron Dunbar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cameron Dunbar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cameron Dunbar 22 Ekim 2002 tarihinde Carson, California şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Cameron Gatlin Dunbar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cameron Dunbar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CCC yapmaktadır. Cameron Dunbar, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 7 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Cameron Dunbar'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cameron Dunbar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cameronndunbar/

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Cameron Dunbar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cameron Dunbar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Cameron Dunbar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cameron Dunbar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2020 yılında Los Angeles

7 Kasım 2022 yılında Minnesota

Cameron Dunbar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cameron Dunbar şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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