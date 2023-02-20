Clint İrwin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clint İrwin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Clint İrwin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Clint İrwin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Clint İrwin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clint İrwin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Clint İrwin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clint İrwin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clint İrwin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clint İrwin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clint İrwin 1 Nisan 1989 tarihinde Charlotte, North Carolina şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Clinton Irwin şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clint İrwin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Clint İrwin'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Clint İrwin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/clintirwin

http://www.instagram.com/clintirwin/

Clint İrwin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clint İrwin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Clint İrwin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clint İrwin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2013 yılında Colorado

18 Ocak 2016 yılında Toronto

26 Ağustos 2016 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2016 yılında Toronto

14 Aralık 2018 yılında Colorado

15 Mart 2019 yılında Switchbacks FC

18 Mart 2019 yılında Colorado

1 Ocak 2023 yılında Minnesota

Clint İrwin kimdir

Clint İrwin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clint İrwin şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Elon University, Charlotte United

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Clint İrwin nereli

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