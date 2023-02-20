Robin Lod kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Lod Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robin Lod kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robin Lod ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Robin Lod kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Lod Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robin Lod kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Lod Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Lod adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Lod Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Lod 17 Nisan 1993 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Lod Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Robin Lod, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 16 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Robin Lod'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Robin Lod Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Lod isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Robin Lod Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Lod futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında HJK Helsinki

9 Ağustos 2012 yılında VPS

31 Aralık 2012 yılında HJK Helsinki

1 Temmuz 2015 yılında Panathinaikos

24 Temmuz 2018 yılında Sporting Gijón

16 Temmuz 2019 yılında Minnesota

Robin Lod kimdir

Robin Lod Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Lod şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HJK Helsinki (-2011)

Robin Lod Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Finlandiya takımında 8 numaralı formasıyla 19 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 60 maçta 5 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 27 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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Robin Lod nereli

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