Eric Dick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Dick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Dick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Dick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Dick 3 Ekim 1994 tarihinde Carmel, Indiana şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Dick Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eric Dick'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eric Dick Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Dick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eric Dick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Dick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Butler Bulldogs

1 Mayıs 2017 yılında OKC Energy U-23

1 Ağustos 2017 yılında Butler Bulldogs

19 Ocak 2018 yılında Kansas City

30 Mart 2018 yılında Swope Park

30 Kasım 2018 yılında Kansas City

7 Mart 2019 yılında Swope Park

26 Haziran 2019 yılında Kansas City

27 Haziran 2019 yılında Roughnecks FC

1 Temmuz 2019 yılında Kansas City

5 Temmuz 2019 yılında Kansas City II

30 Kasım 2019 yılında Kansas City

4 Şubat 2020 yılında Phoenix Rising

30 Kasım 2020 yılında Kansas City

22 Aralık 2020 yılında Columbus

24 Haziran 2021 yılında Indy Eleven

23 Eylül 2021 yılında Columbus

18 Ocak 2022 yılında Minnesota

Eric Dick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Dick şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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