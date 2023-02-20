Emanuel Reynoso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Reynoso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Reynoso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Reynoso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Reynoso 16 Kasım 1995 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Reynoso Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emanuel Reynoso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Emanuel Reynoso'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Emanuel Reynoso Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/reynosobebelo30/

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Emanuel Reynoso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuel Reynoso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Emanuel Reynoso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Reynoso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında CA Talleres

26 Ocak 2018 yılında Boca Juniors

1 Eylül 2020 yılında Minnesota

Emanuel Reynoso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Reynoso şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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