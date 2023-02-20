Zarek Valentin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zarek Valentin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zarek Valentin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zarek Valentin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zarek Valentin 6 Ağustos 1991 tarihinde Lancaster, Pennsylvania şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Puerto Rico,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Zarek Chase Valentin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zarek Valentin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Zarek Valentin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zarek Valentin'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Zarek Valentin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zarek Valentin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zarek Valentin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zarek Valentin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında Akron Zips

13 Ocak 2011 yılında Chivas USA

23 Kasım 2011 yılında Montreal

2 Nisan 2013 yılında Bodø/Glimt

31 Aralık 2013 yılında Montreal

1 Ocak 2014 yılında Bodø/Glimt

12 Ocak 2016 yılında Portland

19 Kasım 2019 yılında Nashville

20 Kasım 2019 yılında Houston

1 Ocak 2023 yılında Minnesota

Zarek Valentin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zarek Valentin şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zarek Valentin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IMG Soccer Academy (2006), PA Classics (2007-2009)

Porto Riko takımında 5 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 0 gol atmıştır.

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