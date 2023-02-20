Devin Padelford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Devin Padelford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Devin Padelford adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Devin Padelford Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Devin Padelford 3 Ocak 2003 tarihinde Maplewood, Minnesota şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Devin Padelford Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Devin Padelford, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 10 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Devin Padelford'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Devin Padelford Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Devin Padelford isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Devin Padelford Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Devin Padelford futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mart 2022 yılında Minnesota

Devin Padelford Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Devin Padelford şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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