Bongokuhle Hlongwane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bongokuhle Hlongwane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bongokuhle Hlongwane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bongokuhle Hlongwane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bongokuhle Hlongwane 20 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bongokuhle Hlongwane Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MyFootballAgent yapmaktadır. Bongokuhle Hlongwane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bongokuhle Hlongwane'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Bongokuhle Hlongwane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bongokuhle Hlongwane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bongokuhle Hlongwane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bongokuhle Hlongwane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Nisan 2019 yılında Maritzburg Utd.

5 Ocak 2022 yılında Minnesota

Bongokuhle Hlongwane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bongokuhle Hlongwane şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Bongokuhle Hlongwane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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