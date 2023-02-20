Mender Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mender Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mender Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mender Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mender Garcia 28 Ekim 1998 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Mender García Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mender Garcia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go Pro Sport Management yapmaktadır. Mender Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mender Garcia'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mender Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mender Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mender Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mender Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Once Caldas

4 Ağustos 2022 yılında Minnesota

Mender Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mender Garcia şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Mender Garcia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U23 takımında 11 numaralı formasıyla 17 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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