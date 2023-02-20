Kemar Lawrence kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kemar Lawrence Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kemar Lawrence adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kemar Lawrence Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kemar Lawrence 17 Eylül 1992 tarihinde Kingston şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Kemar Michael Lawrence şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kemar Lawrence Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Kemar Lawrence, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 17 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Kemar Lawrence'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kemar Lawrence Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kemarkemar24

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http://www.instagram.com/kemarlawrence92/

Kemar Lawrence Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kemar Lawrence isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kemar Lawrence Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kemar Lawrence futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Arnett Gardens

1 Temmuz 2012 yılında Harbour View FC

16 Mart 2015 yılında New York RB

31 Ocak 2020 yılında RSC Anderlecht

7 Mayıs 2021 yılında Toronto

17 Mart 2022 yılında Minnesota

Kemar Lawrence Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kemar Lawrence şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kemar Lawrence Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rae Town F.C. (2003–2007), Harbour View (2007–2011)

Jamaika takımında 20 numaralı formasıyla 16 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 74 maçta 3 gol atmıştır.

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