Joseph Rosales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Rosales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Rosales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Rosales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Rosales 6 Kasım 2000 tarihinde Tegucigalpa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Honduras uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Yerimid Rosales Erazo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Rosales Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joseph Rosales, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joseph Rosales'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joseph Rosales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Rosales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Rosales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Rosales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2018 yılında Independiente

6 Ağustos 2021 yılında Minnesota

31 Aralık 2022 yılında Independiente

31 Ocak 2023 yılında Minnesota

Joseph Rosales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Rosales şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Joseph Rosales Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Honduras takımında 6 numaralı formasıyla 31 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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