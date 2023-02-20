Luis Amarilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Amarilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Amarilla kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Amarilla ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Amarilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Amarilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Amarilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Amarilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Amarilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Amarilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Amarilla 25 Ağustos 1995 tarihinde Areguá şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Luis Antonio Amarilla Lencina şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Amarilla Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Luis Amarilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 19 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Amarilla'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Amarilla Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/totinamarilla/

Luis Amarilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Amarilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luis Amarilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Amarilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Sol de América

31 Aralık 2016 yılında Libertad

17 Temmuz 2017 yılında Vélez Sarsfield

30 Haziran 2018 yılında Libertad

1 Temmuz 2018 yılında Vélez Sarsfield

7 Şubat 2019 yılında Uni. Católica

31 Aralık 2019 yılında Vélez Sarsfield

28 Ocak 2020 yılında Minnesota

31 Aralık 2020 yılında Vélez Sarsfield

21 Ocak 2021 yılında LDU Quito

31 Aralık 2021 yılında Vélez Sarsfield

19 Şubat 2022 yılında Minnesota

Luis Amarilla kimdir

Luis Amarilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Amarilla şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Luis Amarilla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Paraguay U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luis Amarilla nereli

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