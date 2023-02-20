D J Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 D J Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

D J Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? D J Taylor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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D J Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 D J Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

D J Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 D J Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak D J Taylor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

D J Taylor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

D J Taylor 26 Ağustos 1997 tarihinde Raleigh, North Carolina şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da David Justin Taylor şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

D J Taylor Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dierolf Rechtsanwälte AG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 16 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. D J Taylor'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

D J Taylor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/djkt27/

D J Taylor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

D J Taylor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

D J Taylor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

D J Taylor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2015 yılında RailHawks

25 Ağustos 2015 yılında RailHawks

26 Ağustos 2015 yılında Torre Levante

1 Ocak 2017 yılında CD Buñol

27 Temmuz 2017 yılında North Carolina

16 Şubat 2021 yılında Minnesota

D J Taylor kimdir

D J Taylor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

D J Taylor şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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D J Taylor nereli

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