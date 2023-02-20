Fred Emmings kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fred Emmings Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fred Emmings adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fred Emmings Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fred Emmings 8 Şubat 2004 tarihinde Saint Paul, Minnesota şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fred Emmings Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 22 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Fred Emmings'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fred Emmings Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fred.emmings/

Fred Emmings Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fred Emmings isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fred Emmings Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fred Emmings futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2020 yılında Minnesota

Fred Emmings Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fred Emmings şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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