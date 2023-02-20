Kervin Arriaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kervin Arriaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kervin Arriaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kervin Arriaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kervin Arriaga 5 Ocak 1998 tarihinde Puerto Cortés şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Honduras uyrukludur.Gerçek adı da Kervin Fabián Arriaga Villanueva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kervin Arriaga Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Kervin Arriaga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 16 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kervin Arriaga'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kervin Arriaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kervin Arriaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kervin Arriaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kervin Arriaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2019 yılında Marathón

16 Şubat 2022 yılında Minnesota

Kervin Arriaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kervin Arriaga şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Kervin Arriaga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Honduras takımında 5 numaralı formasıyla 11 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 2 gol atmıştır.

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