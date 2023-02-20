Michael Boxall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Boxall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Boxall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Boxall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Boxall 18 Ağustos 1988 tarihinde Auckland şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yeni Zelanda uyrukludur.Gerçek adı da Michael Joseph Boxall şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Boxall Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Invest UK ltd yapmaktadır. Michael Boxall, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 12 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Michael Boxall'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Boxall Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/boxy

http://www.instagram.com/mboxall/

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Michael Boxall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Boxall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Michael Boxall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Boxall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Auckland City

1 Ağustos 2007 yılında UCSB Gauchos

18 Ocak 2011 yılında Vancouver

23 Haziran 2012 yılında Wellington P.

1 Nisan 2013 yılında Oakleigh Cannon

1 Ağustos 2013 yılında Wellington P.

1 Temmuz 2015 yılında SuperSport Utd.

12 Temmuz 2017 yılında Minnesota

Michael Boxall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Boxall şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michael Boxall Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mount Albert Grammar School, Three Kings United, Ellerslie AFC, Central United

Yeni Zelanda takımında 5 numaralı formasıyla 25 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 40 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda Olimpiyat takımında 5 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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