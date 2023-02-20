Miguel Tapias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Tapias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Tapias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Tapias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Tapias 9 Ocak 1997 tarihinde Hermosillo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Ángel Tapias Dávila şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Tapias Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miguel Tapias, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Miguel Tapias'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Miguel Tapias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Tapias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Miguel Tapias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Tapias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Min. Zacatecas

30 Haziran 2018 yılında CF Pachuca U20

1 Temmuz 2018 yılında Pachuca

8 Şubat 2023 yılında Minnesota

Miguel Tapias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Tapias şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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