Bakaye Dibassy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bakaye Dibassy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bakaye Dibassy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bakaye Dibassy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bakaye Dibassy 11 Ağustos 1989 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mali,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bakaye Dibassy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Bakaye Dibassy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 12 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Bakaye Dibassy'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bakaye Dibassy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bakaye_dibassy12/

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Bakaye Dibassy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bakaye Dibassy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bakaye Dibassy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bakaye Dibassy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Noisy-le-Sec

1 Temmuz 2010 yılında Bergerac

15 Temmuz 2013 yılında Mont-de-Marsan

1 Temmuz 2014 yılında CS Sedan

1 Temmuz 2016 yılında Amiens SC

12 Ağustos 2020 yılında Minnesota

Bakaye Dibassy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bakaye Dibassy şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Bakaye Dibassy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mali takımında 5 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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