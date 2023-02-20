Ryen Jiba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryen Jiba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryen Jiba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryen Jiba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryen Jiba 29 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Southern Sudan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryen Jiba Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JOGA SG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Ryen Jiba'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryen Jiba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryen Jiba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryen Jiba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryen Jiba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında SLCC Bruins

1 Mayıs 2021 yılında Park City

1 Ağustos 2021 yılında SLCC Bruins

18 Şubat 2022 yılında Union Omaha

21 Aralık 2022 yılında Minnesota

Ryen Jiba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryen Jiba şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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