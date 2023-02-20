Tani Oluwaseyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tani Oluwaseyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tani Oluwaseyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tani Oluwaseyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tani Oluwaseyi 15 Mayıs 2000 tarihinde Abuja şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Nijerya,Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Tanitoluwa Oluwatimikhin Oluwaseyi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tani Oluwaseyi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tani Oluwaseyi'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tani Oluwaseyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tani Oluwaseyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tani Oluwaseyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tani Oluwaseyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2022 yılında Minnesota

Tani Oluwaseyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tani Oluwaseyi şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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