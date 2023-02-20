Wil Trapp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wil Trapp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wil Trapp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wil Trapp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wil Trapp 15 Ocak 1993 tarihinde Gahanna, Ohio şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da William Alexander Trapp şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wil Trapp Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 5 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Wil Trapp'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Wil Trapp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wil Trapp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Wil Trapp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wil Trapp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında Akron Zips

13 Aralık 2012 yılında Columbus Crew

31 Ocak 2020 yılında Miami

5 Ocak 2021 yılında Minnesota

Wil Trapp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wil Trapp şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wil Trapp Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Columbus Crew (2008-2011), Akron Zips (2011-2012)

Amerika Birleşik Devletleri takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 6 numaralı formasıyla 19 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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