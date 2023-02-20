Franco Fragapane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Fragapane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Franco Fragapane kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Franco Fragapane ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Franco Fragapane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Fragapane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Franco Fragapane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Fragapane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Fragapane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Fragapane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Fragapane 6 Şubat 1993 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Franco Rodrigo Fragapane şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Fragapane Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Fragapane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 19 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Franco Fragapane'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Franco Fragapane Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fraga2610/

Franco Fragapane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Fragapane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Franco Fragapane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Fragapane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2014 yılında Elche Ilicitano

30 Haziran 2015 yılında Boca Juniors II

7 Ağustos 2015 yılında Celta Vigo B

30 Haziran 2016 yılında Boca Juniors II

8 Temmuz 2016 yılında Arsenal Sarandí

25 Ağustos 2017 yılında CA Unión

1 Temmuz 2019 yılında CA Talleres

12 Ağustos 2020 yılında Fortaleza

5 Kasım 2020 yılında CA Talleres

19 Mayıs 2021 yılında Minnesota

Franco Fragapane kimdir

Franco Fragapane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Fragapane şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Franco Fragapane nereli

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