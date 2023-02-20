Dayne St Clair kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dayne St Clair Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dayne St Clair adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dayne St Clair Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dayne St Clair 9 Mayıs 1997 tarihinde Pickering, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kanada,Trinidad ve Tobago uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dayne St Clair Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Dayne St Clair, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 11 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Dayne St Clair'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dayne St Clair Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/saintc17/

Dayne St Clair Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dayne St Clair isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dayne St Clair Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dayne St Clair futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2016 yılında K-W United

1 Ağustos 2016 yılında Maryland

1 Mayıs 2017 yılında K-W United

1 Ağustos 2017 yılında Maryland

1 Mayıs 2018 yılında NYRB U-23

1 Ağustos 2018 yılında Maryland

11 Ocak 2019 yılında Minnesota

4 Nisan 2019 yılında Forward Madison

30 Kasım 2019 yılında Minnesota

12 Şubat 2020 yılında San Antonio FC

15 Ağustos 2020 yılında Minnesota

Dayne St Clair Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dayne St Clair şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dayne St Clair Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ajax SC (-2013), Vaughan Azzurri (2014)

Kanada takımında 1 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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