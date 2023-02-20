Patrick Weah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Weah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Weah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Weah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Weah 5 Aralık 2003 tarihinde Monrovia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Liberya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Weah Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Patrick Weah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 4 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Patrick Weah'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Patrick Weah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/patrickweah/

Haberin Devamı

Patrick Weah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Weah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrick Weah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Weah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında SLU Billikens

4 Mart 2021 yılında Minnesota

17 Eylül 2021 yılında Sacramento FC

30 Kasım 2021 yılında Minnesota

Patrick Weah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Weah şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Wayzata High School

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.