Hassani Dotson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassani Dotson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassani Dotson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassani Dotson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassani Dotson 6 Ağustos 1997 tarihinde Federal Way, Washington şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Hassani Dotson Stephenson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassani Dotson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hassani Dotson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 11 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Hassani Dotson'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Hassani Dotson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hassanidotson/

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Hassani Dotson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassani Dotson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hassani Dotson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassani Dotson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Oregon State

1 Nisan 2016 yılında Crossfire

1 Ağustos 2016 yılında Oregon State

1 Nisan 2017 yılında Lane United

1 Ağustos 2017 yılında Oregon State

11 Ocak 2019 yılında Minnesota

Hassani Dotson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassani Dotson şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hassani Dotson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Washington Premier (2007-2013), Crossfire Premier (2013-2015)

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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