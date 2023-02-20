Hassani Dotson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassani Dotson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hassani Dotson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hassani Dotson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Hassani Dotson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassani Dotson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hassani Dotson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassani Dotson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassani Dotson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassani Dotson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassani Dotson 6 Ağustos 1997 tarihinde Federal Way, Washington şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Hassani Dotson Stephenson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassani Dotson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hassani Dotson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 11 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Hassani Dotson'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Hassani Dotson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hassanidotson/

Hassani Dotson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassani Dotson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hassani Dotson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassani Dotson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Oregon State

1 Nisan 2016 yılında Crossfire

1 Ağustos 2016 yılında Oregon State

1 Nisan 2017 yılında Lane United

1 Ağustos 2017 yılında Oregon State

11 Ocak 2019 yılında Minnesota

Hassani Dotson kimdir

Hassani Dotson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassani Dotson şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Washington Premier (2007-2013), Crossfire Premier (2013-2015)

Hassani Dotson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hassani Dotson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
İsmaeel Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmaeel Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsmaeel Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmaeel Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rodolfo Pizarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodolfo Pizarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rodolfo Pizarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodolfo Pizarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Afif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Afif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Afif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Afif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Benjamin Cremaschi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Cremaschi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Benjamin Cremaschi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Cremaschi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Gram altın uçtu! Altın yeni haftaya yüksek başladı!
Gram altın uçtu! Altın yeni haftaya yüksek başladı!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!