Mikael Marques kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikael Marques Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikael Marques adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikael Marques Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikael Marques 8 Eylül 2001 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsveç,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Mikael Josh Marques de Pombal Vivar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikael Marques Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mikael Marques'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Mikael Marques Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikael Marques isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikael Marques Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikael Marques futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında BoIS U17

1 Temmuz 2017 yılında IFK Malmö

4 Şubat 2020 yılında J-Södra IF

8 Ocak 2022 yılında AFC Eskilstuna

31 Ocak 2023 yılında Minnesota

Mikael Marques Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikael Marques şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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