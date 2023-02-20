Doneil Henry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doneil Henry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Doneil Henry kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Doneil Henry ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Doneil Henry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doneil Henry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Doneil Henry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doneil Henry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Doneil Henry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Doneil Henry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Doneil Henry 20 Nisan 1993 tarihinde North York, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kanada,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Doneil Jor-Dee Ashley Henry şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Doneil Henry Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KSM yapmaktadır. Doneil Henry, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Doneil Henry'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Doneil Henry Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/93doneil/

Doneil Henry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Doneil Henry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Doneil Henry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Doneil Henry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında Toronto

1 Temmuz 2014 yılında Apol. Limassol

2 Temmuz 2014 yılında Toronto

31 Aralık 2014 yılında Apol. Limassol

3 Ocak 2015 yılında West Ham

4 Mart 2015 yılında Blackburn

6 Nisan 2015 yılında West Ham

24 Kasım 2015 yılında Blackburn

3 Ocak 2016 yılında West Ham

31 Ağustos 2016 yılında AC Horsens

31 Aralık 2016 yılında West Ham

15 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Vancouver

25 Nisan 2018 yılında Ottawa Fury

31 Mayıs 2018 yılında Vancouver

1 Ocak 2020 yılında Suwon Bluewings

18 Şubat 2022 yılında LAFC

23 Temmuz 2022 yılında Toronto

1 Ocak 2023 yılında Minnesota

Doneil Henry kimdir

Doneil Henry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Doneil Henry şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TFC Academy (2008-2010)

Doneil Henry Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kanada takımında 15 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 1 gol atmıştır.

Kanada U23 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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Doneil Henry nereli

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