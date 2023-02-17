Bror Blume kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bror Blume Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bror Blume adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bror Blume Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bror Blume 22 Ocak 1992 tarihinde Kopenhagen şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Bror Emil Blume Jensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bror Blume Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Bror Blume, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WSG Tirol futbol takımında oynamaktadır. WSG Tirol takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bror Blume'nin WSG Tirol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bror Blume Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bror Blume isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bror Blume Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bror Blume futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Lyngby BK U19

1 Temmuz 2011 yılında Lyngby BK

2 Mart 2018 yılında Aarhus GF

1 Temmuz 2021 yılında WSG Tirol

Bror Blume Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bror Blume şuan WSG Tirol takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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