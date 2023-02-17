Cem Ustundag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cem Ustundag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cem Ustundag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cem Ustundag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cem Ustundag 20 Ocak 2001 tarihinde Schwaz şehrinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cem Ustundag Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cem Ustundag, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WSG Tirol futbol takımında oynamaktadır. WSG Tirol takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cem Ustundag'nin WSG Tirol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cem Ustundag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cem Ustundag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cem Ustundag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cem Ustundag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında W. Innsbruck J.

1 Temmuz 2015 yılında AKA Tirol U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Tirol U16

1 Temmuz 2018 yılında AKA Tirol U18

1 Temmuz 2019 yılında WSG Tirol II

1 Temmuz 2022 yılında WSG Tirol

Cem Ustundag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cem Ustundag şuan WSG Tirol takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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