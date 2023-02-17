Osarenren Okungbowa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osarenren Okungbowa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osarenren Okungbowa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osarenren Okungbowa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osarenren Okungbowa 13 Mayıs 1994 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Avusturya,Nijerya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osarenren Okungbowa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Osarenren Okungbowa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WSG Tirol futbol takımında oynamaktadır. WSG Tirol takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Osarenren Okungbowa'nin WSG Tirol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Osarenren Okungbowa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osarenren Okungbowa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Osarenren Okungbowa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osarenren Okungbowa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında SV Essling Altyapı

1 Temmuz 2009 yılında Donaufeld Alt.

1 Ağu 2010 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2012 yılında Rapid Wien II

1 Ocak 2017 yılında Rapid Wien

1 Temmuz 2017 yılında Rapid Wien II

1 Temmuz 2018 yılında SKN St. Pölten

18 Ocak 2019 yılında FAC

1 Ağu 2020 yılında VfB Lübeck

1 Temmuz 2021 yılında K. Offenbach

3 Ağu 2022 yılında WSG Tirol

Osarenren Okungbowa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osarenren Okungbowa şuan WSG Tirol takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Hirschstetten (10/2003-12/2008), SV Essling (1/2009-2009), SR Donaufeld (2009-2010), SK Rapid Wien (2010-2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.