Justin Forst kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Forst Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Forst adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin Forst Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin Forst 21 Şubat 2003 tarihinde Innsbruck şehrinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin Forst Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Justin Forst, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WSG Tirol futbol takımında oynamaktadır. WSG Tirol takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Justin Forst'nin WSG Tirol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Justin Forst Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justin Forst isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Justin Forst Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin Forst futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2010 yılında SV Ibk. Alt.

1 Temmuz 2017 yılında AKA Tirol U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Tirol U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA Tirol U18

1 Temmuz 2021 yılında WSG Tirol

Justin Forst Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin Forst şuan WSG Tirol takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Justin Forst Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Innsbrucker SK (09/2008-), SV Innsbruck, AKA Tirol

Avusturya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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