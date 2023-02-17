Thomas Sabitzer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Sabitzer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Sabitzer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Sabitzer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Sabitzer 12 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Sabitzer Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Thomas Sabitzer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WSG Tirol futbol takımında oynamaktadır. WSG Tirol takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Sabitzer'nin WSG Tirol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thomas Sabitzer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Sabitzer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Sabitzer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Sabitzer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Judenburg Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2015 yılında Stmk.-Sturm U16

16 Eylül 2016 yılında Kapfenberg II

1 Ocak 2017 yılında SV Kapfenberg

1 Temmuz 2019 yılında LASK

1 Temmuz 2021 yılında WSG Tirol

30 Haziran 2022 yılında LASK

30 Ağu 2022 yılında WSG Tirol

30 Haziran 2023 yılında LASK

Thomas Sabitzer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Sabitzer şuan WSG Tirol takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Thomas Sabitzer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

USC St. Georgen (2007-)

Avusturya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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