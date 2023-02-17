Lautaro Rinaldi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Rinaldi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lautaro Rinaldi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lautaro Rinaldi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lautaro Rinaldi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Rinaldi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Rinaldi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Rinaldi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Rinaldi 30 Aralık 1993 tarihinde Acassuso şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Lautaro Patricio Rinaldi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Rinaldi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CG sports yapmaktadır. Lautaro Rinaldi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WSG Tirol futbol takımında oynamaktadır. WSG Tirol takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lautaro Rinaldi'nin WSG Tirol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lautaro Rinaldiboyu ve yaşı kaç

Lautaro Rinaldi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lautaro Rinaldi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lautaro Rinaldi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Rinaldi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2013 yılında Argentinos Jrs.

5 Ağu 2016 yılında Panathinaikos

31 Ağu 2017 yılında Brescia

24 Mayıs 2018 yılında Kulüpsüz

5 Eylül 2018 yılında Tiburones Rojos

30 Ocak 2019 yılında U. San Martín

24 Temmuz 2019 yılında CA Temperley

14 Temmuz 2020 yılında Aldosivi

1 Temmuz 2022 yılında WSG Tirol

Lautaro Rinaldi kimdir

Lautaro Rinaldi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Rinaldi şuan WSG Tirol takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Lautaro Rinaldi nereli

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