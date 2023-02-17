Sandi Ogrinec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandi Ogrinec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sandi Ogrinec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sandi Ogrinec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sandi Ogrinec 5 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sandi Ogrinec Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO TRANSFER yapmaktadır. Sandi Ogrinec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WSG Tirol futbol takımında oynamaktadır. WSG Tirol takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sandi Ogrinec'nin WSG Tirol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sandi Ogrinec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sandi Ogrinec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sandi Ogrinec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sandi Ogrinec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında NK Maribor U19

29 Ocak 2017 yılında NK Maribor

24 Ocak 2018 yılında NK Krsko

1 Haziran 2018 yılında NK Maribor

1 Temmuz 2018 yılında NK Krsko

30 Haziran 2019 yılında NK Maribor

10 Ocak 2020 yılında NK Bravo

11 Ocak 2022 yılında WSG Tirol

Sandi Ogrinec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sandi Ogrinec şuan WSG Tirol takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Sandi Ogrinec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 1 gol atmıştır.

Slovenya U18 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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