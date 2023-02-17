Lukas Sulzbacher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Sulzbacher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Sulzbacher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Sulzbacher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Sulzbacher 6 Nisan 2000 tarihinde Tulln an der Donau şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Sulzbacher Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Lukas Sulzbacher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WSG Tirol futbol takımında oynamaktadır. WSG Tirol takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Sulzbacher'nin WSG Tirol ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukas Sulzbacher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Sulzbacher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Sulzbacher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Sulzbacher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2015 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2016 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2018 yılında Rapid Wien II

1 Ağu 2020 yılında Rapid Wien

30 Temmuz 2022 yılında WSG Tirol

Lukas Sulzbacher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Sulzbacher şuan WSG Tirol takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukas Sulzbacher Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Königstetten (2005-)

Avusturya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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