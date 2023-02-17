Simon Beccari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Beccari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simon Beccari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simon Beccari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Simon Beccari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Beccari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Beccari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Beccari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Beccari 18 Kasım 1998 tarihinde Bozen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Beccari Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simon Beccari, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WSG Tirol futbol takımında oynamaktadır. WSG Tirol takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Simon Beccari'nin WSG Tirol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Simon Beccariboyu ve yaşı kaç

Simon Beccari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Beccari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Simon Beccari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Beccari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2015 yılında AKA Tirol U16

1 Temmuz 2015 yılında AKA Tirol U18

1 Temmuz 2016 yılında SV Innsbruck

1 Ocak 2017 yılında Wattens II

1 Temmuz 2017 yılında WSG Wattens

Simon Beccari kimdir

Simon Beccari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Beccari şuan WSG Tirol takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AKA Tirol (02/2015-)

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Simon Beccari nereli

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