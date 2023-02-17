Ferdinand Oswald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferdinand Oswald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ferdinand Oswald adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ferdinand Oswald Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ferdinand Oswald 5 Ekim 1990 tarihinde Weilheim in Oberbayern şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya,Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Ferdinand Heinrich Oswald şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ferdinand Oswald Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talcon Management yapmaktadır. Ferdinand Oswald, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WSG Tirol futbol takımında oynamaktadır. WSG Tirol takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Ferdinand Oswald'nin WSG Tirol ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ferdinand Oswald Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ferdinand Oswald isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ferdinand Oswald Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ferdinand Oswald futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2007 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2009 yılında FC Bayern II

19 Temmuz 2011 yılında WSG Wattens

1 Temmuz 2012 yılında Schalke 04 II

1 Temmuz 2014 yılında WSG Wattens

Ferdinand Oswald Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ferdinand Oswald şuan WSG Tirol takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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