Bruno Tabata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Tabata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Tabata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Tabata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Tabata 30 Mart 1997 tarihinde Ipatinga şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Vinícius Souza Ramos şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Tabata Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D20 Sports yapmaktadır. Bruno Tabata, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 8 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Tabata'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Bruno Tabata Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/brunotabata

Haberin Devamı

http://instagram.com/brunotabata/

Bruno Tabata Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Tabata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bruno Tabata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Tabata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2016 yılında Portimonense

28 Eylül 2020 yılında Sporting CP

8 Ağu 2022 yılında Palmeiras

Bruno Tabata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Tabata şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Bruno Tabata Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U23 takımında 21 numaralı formasıyla 2 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.