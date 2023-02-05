Vinicius Silvestre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Silvestre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vinicius Silvestre kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vinicius Silvestre ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vinicius Silvestre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Silvestre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Silvestre

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinicius Silvestre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinicius Silvestre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinicius Silvestre 28 Mart 1994 tarihinde Guarulhos şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vinicius Silvestre da Costa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinicius Silvestre Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici Sports BR yapmaktadır. Vinicius Silvestre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Vinicius Silvestre'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Vinicius Silvestre Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/viniciussilvestre72/

Vinicius Silvestreboyu ve yaşı kaç

Vinicius Silvestre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vinicius Silvestre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Vinicius Silvestre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinicius Silvestre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Palmeiras

18 Ocak 2018 yılında Ponte Preta

30 Kasım 2018 yılında Palmeiras

1 Ocak 2019 yılında CRB

30 Kasım 2019 yılında Palmeiras

Vinicius Silvestre kimdir

Vinicius Silvestre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinicius Silvestre şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Vinicius Silvestre nereli

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