Luan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luan 10 Mayıs 1993 tarihinde Vitória şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luan Garcia Teixeira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Leite yapmaktadır. Luan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 5 Nisan 2017 tarihinde katılmıştır. Luan'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Luan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luangarciaa/

Luan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Vasco da Gama

5 Nisan 2017 yılında Palmeiras

Luan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luan şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Luan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya Olimpiyat takımında 14 numaralı formasıyla 11 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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