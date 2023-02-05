Raphael Veiga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Veiga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael Veiga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphael Veiga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphael Veiga 19 Haziran 1995 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Raphael Veiga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphael Veiga Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. Raphael Veiga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 19 Aralık 2016 tarihinde katılmıştır. Raphael Veiga'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Raphael Veiga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/raphaelveigaa/

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Raphael Veiga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Raphael Veiga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 12.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Raphael Veiga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphael Veiga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Aralık 2016 yılında Palmeiras

2 Ocak 2018 yılında Atlético-PR

31 Aralık 2018 yılında Palmeiras

Raphael Veiga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphael Veiga şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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