Gustavo Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Gomez 6 Mayıs 1993 tarihinde Misiones şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gustavo Raúl Gómez Portillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Gomez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini La Squadra Sports yapmaktadır. Gustavo Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Gustavo Gomez'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustavo Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gustavo Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Libertad

1 Temmuz 2014 yılında Lanús

5 Ağu 2016 yılında Milan

2 Ağu 2018 yılında Palmeiras

30 Haziran 2020 yılında Milan

1 Temmuz 2020 yılında Palmeiras

Gustavo Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Gomez şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gustavo Gomez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Libertad Asunción (-06/2011)

Paraguay takımında 15 numaralı formasıyla 7 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 64 maçta 4 gol atmıştır.

Paraguay U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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