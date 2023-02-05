Marcelo Lomba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Lomba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcelo Lomba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcelo Lomba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Marcelo Lomba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Lomba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcelo Lomba

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Lomba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Lomba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Lomba 18 Aralık 1986 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcelo Lomba şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Lomba Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Marcelo Lomba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marcelo Lomba'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Lomba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcelolomba/

Marcelo Lombaboyu ve yaşı kaç

Marcelo Lomba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcelo Lomba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcelo Lomba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Lomba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2011 yılında EC Bahia

31 Mayıs 2012 yılında Flamengo

1 Haziran 2012 yılında EC Bahia

6 Ocak 2015 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2015 yılında EC Bahia

15 Temmuz 2016 yılında Internacional

19 Ocak 2022 yılında Palmeiras

Marcelo Lomba kimdir

Marcelo Lomba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Lomba şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marcelo Lomba nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son Haberler
Vitor Eudes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Eudes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vitor Eudes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Eudes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pedro Rangel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Rangel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pedro Rangel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Rangel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Joffre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Joffre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Joffre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Joffre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Kadıköy boğası Serhat Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Kadıköy boğası Serhat Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Pep Guardiola ile tartışan Joao Cancelo'nun yeni takımı belli oldu! Bayern Münih'e imzayı attı
Pep Guardiola ile tartışan Joao Cancelo'nun yeni takımı belli oldu! Bayern Münih'e imzayı attı
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...