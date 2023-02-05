Marcelo Lomba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Lomba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Lomba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Lomba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Lomba 18 Aralık 1986 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcelo Lomba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Lomba Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Marcelo Lomba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marcelo Lomba'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Lomba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcelolomba/

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Marcelo Lomba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcelo Lomba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcelo Lomba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Lomba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2011 yılında EC Bahia

31 Mayıs 2012 yılında Flamengo

1 Haziran 2012 yılında EC Bahia

6 Ocak 2015 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2015 yılında EC Bahia

15 Temmuz 2016 yılında Internacional

19 Ocak 2022 yılında Palmeiras

Marcelo Lomba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Lomba şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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