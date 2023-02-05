Naves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Naves kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Naves ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Naves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Naves

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naves 8 Mayıs 2002 tarihinde Santos şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kaiky Marques Naves şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naves Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Websoccer do Brasil Ltda yapmaktadır. Naves, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Naves'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Navesboyu ve yaşı kaç

Naves Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Naves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Naves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Palmeiras

Naves kimdir

Naves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naves şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Naves nereli

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