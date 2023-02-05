Giovani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giovani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giovani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giovani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giovani 1 Ocak 2004 tarihinde Itaquaquecetuba şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Giovani Henrique Amorim da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giovani Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGON yapmaktadır. Giovani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Giovani'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Giovani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/giovanihr_/

Giovani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Giovani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Giovani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giovani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Palmeiras U20

31 Ocak 2022 yılında Palmeiras

Giovani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giovani şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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