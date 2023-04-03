Luis Guilherme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Guilherme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Guilherme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Guilherme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Guilherme 9 Şubat 2006 tarihinde Aracaju şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Guilherme Lira dos Santos şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Guilherme Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Luis Guilherme, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına - tarihinde katılmıştır. Luis Guilherme'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 14 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luis Guilherme Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/l.guilhermelira/

Luis Guilherme Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Guilherme isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luis Guilherme Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Guilherme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Palmeiras U20

Luis Guilherme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Guilherme şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Luis Guilherme Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.