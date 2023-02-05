Murilo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murilo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Murilo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Murilo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Murilo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murilo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Murilo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murilo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murilo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murilo 27 Mart 1997 tarihinde São Gonçalo dos Campos şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Murilo Cerqueira Paim şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murilo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Murilo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Murilo'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Murilo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/murilopaim/

Muriloboyu ve yaşı kaç

Murilo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Murilo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Murilo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murilo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Cruzeiro

1 Temmuz 2019 yılında Loko Moskova

19 Ocak 2022 yılında Palmeiras

Murilo kimdir

Murilo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murilo şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Murilo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya U23 takımında 13 numaralı formasıyla 2 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Murilo nereli

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