Joaquin Piquerez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Piquerez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Piquerez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Piquerez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Piquerez 24 Ağu 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Uruguay,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joaquín Piquerez Moreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Piquerez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Joaquin Piquerez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 31 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joaquin Piquerez'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Joaquin Piquerez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://instagram.com/joacopiquerez/

Joaquin Piquerez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joaquin Piquerez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joaquin Piquerez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Piquerez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Defensor

1 Temmuz 2019 yılında River Plate

14 Ocak 2020 yılında Peñarol

31 Temmuz 2021 yılında Palmeiras

Joaquin Piquerez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Piquerez şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joaquin Piquerez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Defensor Sporting (-2016)

Uruguay takımında 17 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U23 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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