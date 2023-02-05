Weverton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Weverton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Weverton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Weverton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Weverton 13 Aralık 1987 tarihinde Rio Branco şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Weverton Pereira da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Weverton Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. Weverton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Weverton'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Weverton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/weverton010/

http://www.facebook.com/GoleiroWeverton

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Weverton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Weverton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Weverton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Weverton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2006 yılında Corinthians

5 Şubat 2007 yılında Remo

30 Kasım 2007 yılında Corinthians

1 Ocak 2009 yılında Oeste FC-SP

30 Nisan 2009 yılında Corinthians

4 Mayıs 2009 yılında América-RN

30 Kasım 2009 yılında Corinthians

1 Ocak 2010 yılında Botafogo-SP

26 Mayıs 2010 yılında Portuguesa

31 Mayıs 2012 yılında Atlético-PR

1 Ocak 2018 yılında Palmeiras

Weverton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Weverton şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Weverton Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Atlético Clube Juventus (AC) (2005)

Brezilya takımında 12 numaralı formasıyla 26 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya Olimpiyat takımında 1 numaralı formasıyla 4 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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