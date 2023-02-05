Vanderlan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vanderlan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vanderlan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vanderlan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vanderlan 7 Eylül 2002 tarihinde Brumado şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vanderlan Barbosa da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vanderlan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talents Sports yapmaktadır. Vanderlan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Vanderlan'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Vanderlan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vanderlan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vanderlan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vanderlan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Palmeiras U20

1 Şubat 2022 yılında Palmeiras

Vanderlan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vanderlan şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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